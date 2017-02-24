«Тотальный диктант»: курсы подготовки в Караганде

Курсы подготовки к одному из масштабных диктантов СНГ уже идут полным ходом. Караганда приняла эстафету.

В Караганде это культурное событие намечено на 8 апреля, в два часа дня. Бесплатные подготовительные онлайн-курсы проходят на сайте » Тотального диктанта» уже сейчас.

Прошлогодняя статистика подтвердила, что занятия в интернете пользуются большой популярностью: в 2016 году в онлайне к диктанту готовились более 110 000 человек.

Авторы текстов для диктанта — известные поэты, прозаики, драматурги, писатели, публицисты, философы, литературоведы, переводчики, журналисты, причём как классики, так и современники. Диктовать тексты приглашают известных представителей массовой культуры.

Курсы разработаны с учетом специфики уникального текста, специально написанного для Тотального диктанта 2017 года.Особое внимание будет уделяться правилам и сложным случаям, встречающимся в диктанте. Разработкой программы занимается Экспертный совет «Тотального диктанта».

После диктанта состоится еще три занятия.

Напомним, что на официальном сайте «Тотального диктанта» есть страничка Караганды, где можно найти всю интересующую информацию о месте, времени проведения и уточнить детали. Следите за обновлениями здесь. Кроме того, есть группа вконтакте и телефон 8-771-285-39-40.