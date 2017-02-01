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Темиртауские ТЭЦ не смогли заменить устаревшее оборудование

Сабина 23 минуты назад Комментировать 5

До конца 2015 года все девять теплоэлектростанций Карагандинской области должны были выполнить взятые на себя инвестиционные обязательства, но ТЭЦ-2 и ТЭЦ-ПВС группы компаний «Арселор Миттал Темиртау» частично не смогли их выполнить. 

Темиртауским станциям нужно было заменить устаревшее оборудование и ввести в эксплуатацию новые котлы и турбины. Этот ряд мероприятий привел бы ТЭЦ к увеличению мощностей. Ради воплощения сих планов энергопроизводящим компаниям каждый год повышали их тарифы, но, как выяснили сотрудники департамента атомного и энергетического надзора и контроля Карагандинской области, в Темиртау сделать замену оборудования не смогли.

ТЭЦ-2 и ТЭЦ-ПВС оштрафовали по статье 172 часть 4 Кодекса об административных правонарушениях РК «Неисполнение энергопроизводящей организацией инвестиционных обязательств», которая предусматривает штраф в 10 процентов от суммы, не задействованной в реализации инвестпрограммы. 

По материалам Еtemirtau.kz

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Автор: Сабина

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