Темиртауские ТЭЦ не смогли заменить устаревшее оборудование

До конца 2015 года все девять теплоэлектростанций Карагандинской области должны были выполнить взятые на себя инвестиционные обязательства, но ТЭЦ-2 и ТЭЦ-ПВС группы компаний «Арселор Миттал Темиртау» частично не смогли их выполнить.

Темиртауским станциям нужно было заменить устаревшее оборудование и ввести в эксплуатацию новые котлы и турбины. Этот ряд мероприятий привел бы ТЭЦ к увеличению мощностей. Ради воплощения сих планов энергопроизводящим компаниям каждый год повышали их тарифы, но, как выяснили сотрудники департамента атомного и энергетического надзора и контроля Карагандинской области, в Темиртау сделать замену оборудования не смогли.

ТЭЦ-2 и ТЭЦ-ПВС оштрафовали по статье 172 часть 4 Кодекса об административных правонарушениях РК «Неисполнение энергопроизводящей организацией инвестиционных обязательств», которая предусматривает штраф в 10 процентов от суммы, не задействованной в реализации инвестпрограммы.

По материалам Еtemirtau.kz