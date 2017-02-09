Телекомпания «ЮВИС» — двадцать лет на карагандинских экранах

В этом году карагандинскому оператору кабельного ТВ исполняется двадцать лет, и за всё это время «ЮВИС» успел неоднократно поучаствовать в жизни города.

Телекомпания «ЮВИС» живо реагирует на любые движения в общественной жизни города и страны. Изо дня в день оператор доставляет своим клиентам свежие новости и увлекательные программы, организует досуг и оказывает необходимую помощь нуждающимся.

«У нас две даты рождения: неофициально — это 1990 год, и официально — этот 1997 год, когда мы получили статус юридического лица.» — вспоминает директор. — «А начинали в марте 1990 года, когда собрались два музыканта и инженер. В то время пошло развитие «видюшников» — тех, кто показывает разные фильмы, и нам стало интересно. Подумав, мы организовали в районе Степной-3 свое дело».

Людей энтузиасты телевидения привлекали достойным контентом, а позже новинки кино «ЮВИС»у уже привозили из Москвы. Сегодня компания предлагает 124 телеканала и планирует увеличить количество до 150, чтобы охватить все интересы абонентов. Здесь и спорт, и познавательные программы, и каналы для детей, и музыкальные телеканалы… Юрий Эдуардович утверждает — выбор есть на любой вкус. Также компания планирует полностью перейти на оптоволокно, а в скором времени и начать вещание в формате HD.

Как рассказал директор компании Юрий Эдуардович Сецеховский, «ЮВИС» отличает чуткость по отношению к карагандинцам. Телекомпания активно занимается благотворительной деятельностью: выступала спонсором при строительстве мечети и реконструкции городского парка Воинов-Интернационалистов, также оказывает спонсорскую поддержку Православной церкви, специальному дошкольному детскому дому «Кулыншак», дому ребёнка «Шапагат», помощь дому инвалидов ОО ДОИ «Камкор», добровольному Обществу инвалидов «Умит», хоспису, совету ветеранов войны и труда района имени Казыбек би и городским школам.

«Ежегодно телеоператор принимает участие в акциях по благоустройству дворов микрорайона Степной -2, городских акциях «Мой дом, мой двор». А также оказывает безвозмездную информационную поддержку УВД и ДЧС Карагандинской области, Областному отделу здравоохранения, НУ Карагандинской области и акимату Казыбек-бийского района,» — добавляет Юрий Эдуардович.

Глава карагандинской телекомпании также отметил, что 20 мая пройдет большой розыгрыш в прямом эфире ТК «Новое Телевидение», посвященный юбилею «ЮВИС»а.