Таблички с названиями улиц будут менять в центре Караганды

На отчетной встрече с народом аким Караганды Нурлан Аубакиров пообещал навести порядок с путаницей в названиях городских улиц, передает novoetv.kz со ссылкой на пресс-службу Акимата Карагандинской области.

Внимание к проблеме с табличками-указателями привлек пенсионер Самат Сейсембеков. В пример карагандинец привел улицы Жамбыла и Шакирова, где до сих пор можно увидеть на домах таблички с разными названиями.

«Вопрос абсолютно правильный. Это недоделки и недоработки. Даже на улице Ермекова в некоторых местах сохранились аншлаги, что это была улица Дзержинского. Мы посмотрели международный стандарт, который внедрили в Астане и Алматы. То есть это официальный госстандарт, как должны выглядеть аншлаги с учетом изменений индексов. Там на двух языках, государственном и русском, и плюс международный код», — признал Нурлан Аубакиров.

Как сказал глава области, акимы районов и отдел архитектуры уже получили соответствующие поручения.