Сюрприз для взрослых и детей готовит «Творческая Среда»

Дуэт «ЛеТа» готовит приятный сюрприз — каждый взрослый может бесплатно привести с собой на концерт 15 февраля в Арт-клубе «Sadre» одного ребёнка в возрасте до 12 лет!

В программе концерта — песни из популярных мультфильмов и кинофильмов под аккомпанемент гитары и скрипки.

Часто ли дети бывают на подобных концертах?.. Самое время уделить время общению с ребёнком на музыкальном вечере! Родители и дети могут вместе поучаствовать в интеллектуальной игре «Фильм! Фильм! Фильм!» и получить приз за победу!

Организаторы предупреждают, что при покупке билетов необходимо иметь при себе свидетельство о рождении ребёнка.

Все вопросы о билетах можно узнать по номеру: 87003503745.