Санаторий Жосалы
59125

Сюрприз для взрослых и детей готовит «Творческая Среда»

Сабина 24 минуты назад Комментировать 4

 Дуэт «ЛеТа» готовит  приятный сюрприз — каждый взрослый может бесплатно привести с собой на концерт 15 февраля в Арт-клубе «Sadre» одного ребёнка в возрасте до 12 лет!

В программе концерта — песни из популярных мультфильмов и кинофильмов под аккомпанемент гитары и скрипки.

Часто ли дети бывают на подобных концертах?.. Самое время уделить время общению с ребёнком на музыкальном вечере! Родители и дети могут вместе поучаствовать в интеллектуальной игре «Фильм! Фильм! Фильм!» и получить приз за победу!

Организаторы предупреждают, что при покупке билетов необходимо иметь при себе свидетельство о рождении ребёнка.

Все вопросы о билетах можно узнать по номеру: 87003503745.

Теги

Автор: Сабина

Читайте также

36a1d1b2b40730a9d98637e8957c3ab5

Культуры и зрелищ! Театры Караганды

Выходные выдались морозные, но это не значит, что придется сидеть дома. И развлечься, и обогатиться …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Разработка и поддержка проекта: агентство «Стартикс».
2009-2017 © «Новое телевидение», Все права защищены.