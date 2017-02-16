Сына карагандинки вместе с мужем-сирийцем грозят депортировать из страны

Суд разрешил остаться в Казахстане приехавшей из Сирии карагандинке и её младшим детям. Супругу и сыну, которому исполнилось 18 лет, не дают статус беженцев.

История казахстанки, вернувшейся с супругом-сирийцем и детьми на родину, получила продолжение. Их старшему сыну Ашрафу неделю назад исполнилось 18 лет. Теперь юноше, как и его отцу, грозит депортация в охваченную войной Сирию. Остаться в Казахстане разрешили только матери Сандугаш Раисовой и её младшим детям. Суд отказывает семье в статусе беженцев, а для получения вида на жительство нужно пять млн тенге, сообщает телеканал «31».

Уже второй год интернациональная семья добивается, чтобы им разрешили остаться в Казахстане. В охваченной войной Сирии Ясера Альезалдина и 18-летнего Ашрафа ждёт неминуемая гибель, уверена женщина.

«Я не прошу у народа ни хлеба, ни денег. Я прошу власть дать моим детям шанс выжить и принести пользу Казахстану», – говорит Сандугаш Раисова.

Суды непреклонны: Ясер Альезалдин не может считаться беженцем и должен покинуть Казахстан. Мужчина просил об отсрочке, чтобы успеть собрать деньги или на дорогу, или на гарантийный взнос, чтобы получить вид на жительство. Тем более, что он удвоился после того, как старшему сыну Ашрафу исполнилось 18 лет. Теперь на двоих надо пять млн тенге. Но в отсрочке ему отказали.

«Мы не можем доказать, что моему подзащитному что-то угрожало на территории Сирии. Были свидетельские показания, были общедоступные факты, со СМИ вся информация. Иных доказательств мы, находясь на территории РК, предоставить не можем», – прокомментировал адвокат семьи Алексей Кочкаров.

Ясер Альезалдин не теряет надежды получить вид на жительство и остаться со своей семьёй в Казахстане.

«Я знаю несколько сирийцев, женатых на казахстанках, которым дали вид на жительство, а их дети даже получили гражданство Казахстана. Мы надеялись, что после встречи с представителями оппозиции Сирии в Астане ситуация изменится», – отметил Ясер Альезалдин.

Супруги 20 лет назад познакомились в Северо-Казахстанской области. После чего уехали жить на родину главы семейства в Сирию. Там у них был свой дом, бизнес. Когда началась война, дом разрушили. В поисках лучшей жизни казахстанка с семьёй вернулась на родину. Однако суды отказывают признавать её супруга беженцем.