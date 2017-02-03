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Ставший жертвой воров ректор-миллионер из Караганды организовал брифинг

Алтынай Сарсенбаева 5 часов назад Комментировать 14

Бактыбай Жунусов рассказал, что не может примириться с обвиняемыми в краже.

Ректор Центрально-Казахстанской академии Бактыбай Жунусов, ставший жертвой воров, организовал брифинг, передает Today.kz. На мероприятии глава вуза рассказал, почему хранил крупную сумму денег дома.

«Я доверяю банкам и хранил бы эту сумму на счете, но я должен был отдать деньги за крестьянское хозяйство. Однако произошла кража. Крестьянское хозяйство находится в Каркаралинском районе, на моей родине. Сейчас, учитывая, что воры возместили мне не всю сумму, я должен аксакалу этот миллион», — поделился ректор.

Кроме того, он призвал молодежь зарабатывать деньги честным путем.

«Не надо завидовать, не надо лениться. Я встречался с обвиняемыми. Они не совершили преступление нечаянно или в порыве эмоций. Они считают себя профессиональными ворами. Ранее судимы за кражи. Я не мог их простить и примириться с ними, поскольку в их действиях прослеживается рецидив, они воры», — заключил Бактыбай Жунусов.

Кража в доме ректора вуза в Караганде

В Караганде осуждены три молодых человека, похитившие деньги и драгоценности на два миллиона долларов из особняка ректора Центрально-Казахстанской академии в Караганде.

Позже глава вуза объяснил происхождение драгоценностей и крупной денежной суммы.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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