Стала известна дата проведения боя GGG в Казахстане

Журналист ESPN назвал точную дату боя Головкин — Сондерс в Казахстане.

Журналист латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза в своём Twitter сообщил о дате боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и британцем Билли Джо Сондерсом, передаёт sports.kz.

«Бой GGG — Сондерс планируется на 10 июня в Казахстане. Так как GGG 18 марта встретится с Джейкобсом, никто пока не хочет подтверждать официально», – сообщил Барбоза.

Американские СМИ в начале года уже сообщали о договорённости Головкина и Сондерса о бое в Казахстане летом. Поединок планируется провести в дни EXPO-2017. Пресс-служба мировой выставки подтвердила факт переговоров между боксёрами.

Кроме того, несколько недель британец анонсировал это событие, правда, не называя имени соперника. Сондерс рассказал, что это будет «очень-очень большой бой». При этом британец отметил, что он будет не дома и не в США, и что ему предстоит поездка.

В декабре британский боксёр, неоднократно оскорблявший казахстанского соперника, признал его преимущества. Британец Билли Джо Сондерс стал сдержаннее в выражениях. Он всё ещё уверен, что сможет победить Геннадия Головкина, однако признал, что казахстанец сильнее физически.

Геннадий Головкин хочет встретиться на ринге c британцем из-за пояса WBO, которого ему не хватает для объединения всех титулов среднего веса.