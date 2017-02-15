Спикера мажилиса возмутили штрафы умопомрачительных размеров

Спикера мажилиса Нурлана Нигматулина возмутили огромные штрафы за неповиновение полиции, передает ИА «NewTimes.kz».

Первый заместитель генерального прокурора Иоган Меркель предлагает усилить наказание за насилие и неповиновение в отношении представителей власти в зоне чрезвычайного положения и антитеррористической операции. В представленном сегодня в мажилисе законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования правоохранительной системы» так же предлагается установить ответственность за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, спецгосорганов и военнослужащих.

Однако эта поправка повергла в шок спикера нижней палаты парламента Нурлана Нигматулина:

«Конечно, жизнь, здоровье сотрудников правоохранительных органов необходимо защищать, но само по себе повышение штрафов — это не гарантия того, что будет снижение уровня преступности. Глава государства ставит задачу смягчить наказание за уголовные проступки небольшой и средней тяжести, а что мы получаем на деле?! Вы предлагаете ужесточить штрафы, увеличив их, извиняюсь, до умопомрачительных размеров — 11 млн!»

Председатель мажилиса напомнил, что в обществе и без того много вопросов с соразмерностью штрафов по всем видам нарушений.

«А мы заведомо загоняем под невыполнимые штрафы. Как 11 млн?! Не выполняется сразу, его лишаем свободы, увеличиваем тюремное население, а говорим о том, что нужно гуманизировать статьи. И что получается?! Поэтому с этой поправкой мы не можем согласиться. Тем более, она идет в разрез с поручениями президента. Я думаю, что надо еще раз вернуться к ней, вместе с МВД пересмотреть эту поправку, привести ее в полное соответствие до второго чтения. В противном случае, ее принимать нельзя», — возмутился Нигматулин.

Проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствовании правоохранительной системы», кроме того, предполагает передачу коррупционных дел в ведение комитета национальной безопасности.

Изменения и дополнения вносятся в три кодекса и шесть законов РК.