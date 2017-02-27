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Сотрудник карагандинского филиала «Сбербанк Казахстана» осужден за мошенничество

Алтынай Сарсенбаева 2 часа назад Комментировать 7

Во время процесса было установлено, что группа мошенников оформляла займы на неплатежеспособных людей.

Сотрудник карагандинского филиала «Сбербанк Казахстана» приговорен к 7,5 года лишения свободы за мошенничество, передает Today.kz.

Приводившие клиентов в банк подельники экс-финансиста – мужчина и женщина осуждены на пять лет и 1,9 года колонии, соответственно. Во время процесса в Казыбекбийском районном суде было установлено, что группа злоумышленников оформляла займы на неплатежеспособных людей.

«Сотрудник банка приговорен к семи годам шести месяцам лишения свободы. Второму подсудимому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Третья подсудимая осуждена на один год и девять месяцев лишения свободы», — сообщили в суде.

Следствие установило личности 14 человек, которые предоставляли фальшивые справки о работе и получали ссуды. Этими деньгами участники организованной группы распоряжались по своему усмотрению.

«Все заемщики являются неплатежеспособными. Более того, все 14 недобросовестных клиентов банка имели просроченные кредиты в других БВУ», — заключили в суде.

Денежные средства банк будет взыскивать в гражданском суде.

В октябре 2016 года были в Астане были осуждены иностранцы, вскрывшие 800 платежных карт одного из банков Казахстана.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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