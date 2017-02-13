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Состояние горняка, пострадавшего при ЧП на шахте имени Костенко, не вызывает опасений

Сабина 4 часа назад Комментировать 10

12 февраля на шахте имени Костенко угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» в результате срыва болта соединительного звена тяжелые травмы получил шахтер, передает Today.kz.

Как сообщили врачи «скорой помощи», у мужчины закрытый перелом позвонка, разрыв почки и печени.

Пострадавшего в результате несчастного случая перевели из реанимации в палату интенсивной терапии. Врачи говорят, что состояние здоровья горняка не вызывает опасений.

«Комплекс медицинских мероприятий дал хороший результат. Состояние его здоровья не вызывает опасений. Пациент в настоящий момент переводится из реанимационного блока в общую палату интенсивной терапии», — сообщила руководитель пресс-службы Управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.

Члены комиссии департамента труда региона устанавливают обстоятельства происшествия.

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Автор: Сабина

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