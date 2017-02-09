Социальных аптек в Карагандинской области станет больше

36 социальных аптек по отпуску дешевых лекарств открыли в Карагандинской области для поддержки пенсионеров и социально уязвимой группы населения, передает «Казинформ».

По информации руководителя управления экономики Ольги Чернявской, в регионе подорожали все виды лекарств. Выросли в цене и медицинские услуги.

«В январе стоимость фармацевтической продукции поднялась на 1,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Рост цен на жизненно важные лекарственные препараты отмечался и в декабре 2016 года», — доложила она.

Анализ показал продолжающийся рост цен на ампициллин — на 40,3 процента, то есть с 72 тенге до 101 тенге, корвалол — на 27,4 процента, с 62 тенге до 79 тенге. Бинт медицинский подорожал на 24,4 процента, то есть с 45 тенге до 56 тенге. Услуга общего анализа крови подорожала на 13,3 процентов. Ранее она стоила 969 тенге, теперь 1 098 тенге. Витаминные препараты стали дороже на 12,2 процента, с 296 тенге до 332 тенге. Зафиксирован рост цен на антисептические средства на 10,9 процентов — с 46 тенге до 51 тенге.

По данным управления здравоохранения, для сдерживания роста цен в больницах и поликлиниках открыты социальные аптеки в городах и районах Карагандинской области. Там отпуск медикаментов осуществляется с минимальной наценкой — не более пяти процентов, тогда как в розничной сети наценка на оптовые цены составляет от 15 до 30 процентов.

«На сегодняшний день в государственных медицинских организациях городов и районов функционируют 36 социальных аптек. Ежемесячно ассортимент лекарств, предлагаемых в таких аптеках, увеличивается. На сегодняшний день количество наименований отпускаемых препаратов доведено до 900 в районах и до 1500 в городах. Гражданам предоставляется услуга по доставке необходимого лекарства на заказ. Планируется открыть еще ряд социальных аптек», — отметил руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев.

Осуществляется мониторинг цен на 105 наименований лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, а также на дополнительный перечень из 50 наименований жизненно важных лекарств. В управлении здравоохранения был проведен ряд совещаний с оптовыми поставщиками лекарственных средств по вопросу предотвращения необоснованного роста цен на лекарства.