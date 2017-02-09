События 9 февраля

9 февраля в мире отмечают:

Международный день стоматолога

День гражданской авиации России

Международный день пиццы

События:

1895 — Американец У. МОРГАН из Массачусетса придумал волейбол.

1900 — 20-летний американский теннисист Двайт Ф. Дэвис основывает названный в честь него Кубок Дэвиса. Крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе. Проводятся ежегодно. Команды теннисистов из различных стран играют матчи между собой с выбыванием проигравшей команды из турнира. Текущий обладатель Кубка — сборная Аргентины.

1930 — В Баварии прошли первые автогонки на льду. Победил немец Ганс CТУК.

1931 — Торжественное открытие и первый съёмочный день Центральной фабрики Союзкино (ныне «Мосфильм»).

1969 — Состоялся первый полет самолета Боинг 747.

Родились:

1783 — Василий Жуковский — русский поэт, один из основоположников романтизма в русской поэзии, переводчик, критик. В 1816 году Жуковский стал чтецом при вдовствующей императрице Марии Фёдоровне. Имея влияние при дворе, Жуковский постоянно пытался смягчить участь опальных и ссыльных поэтов и писателей того времени. Это именно Василий Андреевич несколько раз просил за Пушкина.

1887 — Василий Иванович Чапаев, российский военачальник, герой Гражданской войны. В честь Чапаева названы населённые пункты: Чапаево — село в Алматинской области, Чапаево — село в Северо-Казахстанской области, Чапаевское — село в Акмолинской области, а улицы Чапаева существуют в сотнях населённых пунктов на территории бывшего СССР.

1962 — Алексей Пиманов — российский режиссёр, продюсер, сценарист, журналист, телеведущий, политический деятель. В 1996—2010 годах — генеральный директор телекомпании «Останкино». Алексей Пиманов увлекается политологией, историей и спортом — хоккеем, теннисом. Является кандидатом в мастера спорта по футболу.

1979 — Ирина Слуцкая — российская фигуристка. Заслуженный мастер спорта России. В настоящий момент обозреватель спортивных новостей на Первом канале. Является рекордсменкой Европы, выиграв чемпионаты Старого Света семь раз (предыдущий рекорд — 6 побед). Слуцкая — первая фигуристка, прыгнувшая каскад из трёх прыжков (3-3-2), и одна из четырёх одиночниц за всю историю фигурного катания, получивших оценку 6,0 за технику.

1981 — Том Хиддлстон, британский актёр кино, телевидения, театра и озвучивания. Настоящим прорывом для него стал контракт с компанией Marvel Studios . Наиболее известен по фильмам «Тор», «Мстители» и «Тор 2: Царство тьмы».

1990 — Фёдор Смолов — российский футболист, нападающий клуба «Краснодар» и сборной России. 14 ноября 2012 года в матче против сборной США дебютировал в основной сборной России, где он, выйдя в стартовом составе, на 9-й минуте открыл счёт. Этот гол стал единственным, когда новичок забил в первом тайме. В этом же эпизоде Фёдор получил травму и продолжить матч не смог.