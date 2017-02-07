События 7 февраля

7 февраля в мире отмечают:

День российского бизнес-образования

События:

1863 — В Вирджинии (США) Алансон Крей запатентовал первый огнетушитель.

1914 — В США на экраны вышел фильм Kid Auto Races in Venice, в котором Чарли ЧАПЛИН впервые появился в облике всем знакомого бродяги с усиками, в мешковатых брюках, с тростью и котелком.

1940 — Премьера второго полнометражного мультфильма Уолта Диснея «Пиноккио». Фильм удостоен двух премий «Оскар».

1977 — С космодрома Байконур осуществлён запуск советского пилотируемого космического корабля Союз-24.

1998 — Состязания сноубордистов были включены в программу Олимпийских игр.

Родились:

1812 — Чарльз Диккенс, английский писатель. Самый популярный англоязычный писатель при жизни. Диккенс нередко самопроизвольно впадал в транс, был подвержен видениям и время от времени испытывал состояния дежавю. Самые знаменитые романы -«Посмертные записки Пиквикского клуба», «Оливер Твист», «Дэвид Копперфильд».

1971 — Анита Цой, российская певица корейского происхождения. Официально творческую деятельность под псевдонимом «Анита» начала в 1997 году. Исполняет песни популярной музыки, поп-рока, R&B и других стилей. Анита Цой известна своим узнаваемым, глубоким «бархатным» вокалом. Сама же певица оценивает свой голос, как «низкий, сиплый и с драйвом».

1975 — Уэс Борланд, американский музыкант, наиболее известен как гитарист группы Limp Bizkit. Борланд — наиболее креативный музыкант в составе группы. Это касается как его чрезвычайно эксцентричного внешнего вида, так и таланта композитора. Журнал Total Guitar поместил Уэса на 37 место в списке «100 величайших гитаристов всех времён».

1956 — Марк Сент Джон — американский музыкант, ставший всемирно известным благодаря участию в группе «Kiss». Марк Сент-Джон стал новым гитаристом «Kiss» после того как Винни Винсент был выгнан из группы за неэтичное поведение в 1984 году. Он записал с группой альбом Animalize, но из-за болезни не смог довести промогастроли до конца и уступил место Брюсу Кулику.

1965 — Крис Рок — американский актёр, комик, сценарист, теле- и кинопродюсер, режиссёр. В школе, в которой он учился, были лишь белые дети, в результате чего Крис с раннего детства подвергался дискриминации. Это оказало влияние на его творчество в роли комика. Рок прославился благодаря своему чувству юмора и он не чувствует угрызений совести и может высмеивать людей любого пола и расы.

1978 — Эштон Кутчер, американский актёр. В СМИ встречается неправильный (не соответствующий произношению) вариант передачи фамилии актёра — Катчер. Твиттер-аккаунт Кутчера — один из самых популярных в мире. Он первым среди пользователей сервиса набрал 1 000 000 читателей. В 2010 победил в номинации «Любимая интернет-знаменитость».

1989 — Алла Михеева — российская актриса и телеведущая. Широкую известность получила с 2012 года, когда стала представлять в программе «Вечерний Ургант» рубрику «Острый репортаж».