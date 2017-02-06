События 6 февраля

6 февраля в мире отмечают:

Международный день бармена

События:

1643 — Абел Тасман открыл архипелаг Фиджи.

1788 — Массачусетс ратифицировал Конституцию США и стал шестым штатом.

1886 — Клеменc Винклер открыл германий, предсказанный Д. И. Менделеевым «экасилиций». Его открытие оказалось лучшим на то время подтверждением теории Менделеева.

1900 — Русский учёный Александр Степанович Попов впервые в мире передал по радио сигнал бедствия в море (радиограмма командиру ледокола «Ермак»).

1936 — В Гармиш-Партенкирхене стартовали IV зимние Олимпийские игры. Открывал игры Адольф Гитлер.

1948 — Венгерский физик Золтан Бай впервые получил эхосигнал от Луны. Рождение радиолокационной астрономии.

1968 — В Гренобле открылись X зимние Олимпийские игры. Открывал игры Шарль де Голль.

Родились:

1933 — Вера Карпова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.

1945 — Боб Марли, ямайский музыкант, гитарист, вокалист, композитор. Несмотря на то, что со времени его смерти прошло много лет, Боб Марли до сих пор является самым известным исполнителем в стиле регги. Именно благодаря его международному успеху регги приобрёл широкую популярность за пределами Ямайки.

1960 — Игорь Матвиенко, продюсер, композитор, создатель групп «Любэ», «Иванушки International», «Корни», «Фабрика», «КуБа».

1961 – Константин Львович Эрнст, советский и российский деятель телевидения и кинематографа, продюсер, телеведующий, сценарист и медиаменеджер, генеральный директор Первого канала с 1999 года.

1964 — Андрей Звягинцев, российский кинорежиссёр и сценарист. Лауреат Венецианского и Каннского кинофестивалей. Лауреат премии «Золотой глобус» и номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Левиафан» (2014).

1967 — Олег Куваев, мультипликатор, сценарист, режиссёр, живописец и скульптор. Более всего известен как создатель флеш-сериалов «Масяня», «Магазинчик БО!» и других.

1973 — Андрей Князев, российский рок-музыкант, вокалист, автор текстов и в прошлом один из вокалистов группы «Король и Шут». С 2011 года по настоящее время лидер собственной группы «КняZz».