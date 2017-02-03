События 3 февраля

3 февраля в мире отмечают:

США — День четырёх капелланов

События:

1920 — В РСФСР образовано Государственное хранилище ценностей (Гохран).

1925 — Из Большого театра СССР впервые транслировалась радиопостановка оперы «Князь Игорь» Бородина А. П. С этого дня началась регулярная трансляция спектаклей из театров Москвы.

1972 — В Саппоро открылись XI зимние Олимпийские игры.

1994 — В Польше прекращено производство автомобилей под маркой «Nysa».

Родились:

1809 — Феликс Мендельсон, немецкий композитор, пианист, дирижёр, педагогеврейского происхождения. Один из крупнейших представителей романтизма в музыке.

1821 — Элизабет Блэкуэлл, первая женщина в США, получившая высшее медицинское образование. Открыла свою собственную практику в Нью-Йорке.

1939 — Майкл Чимино, американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Премия «Оскар» 1979 г. — «Охотник на оленей».

1943 — Блайт Даннер — американская актриса. В настоящее время Блайт Даннер известна, прежде всего, по роли Дины Бёрнс, супруги персонажа Роберта Де Ниро, в фильмах «Знакомство с родителями» (2000) и «Знакомство с Факерами» (2004). В декабре 2010 года вышел триквел «Знакомство с Факерами 2», где Блайт Даннер также сыграла свою героиню.

1944 — Александр Бородянский, российский сценарист («Зимний вечер в Гаграх», «Город Зеро», «Ворошиловский стрелок», «Олигарх»), режиссёр. Заслуженный деятель искусств России.

1947 — Пол Остер, американский писатель и переводчик, сценарист. Более всего известен криминальной прозой.

1970 — Уорик Дэвис, британский актёр-карлик. Один из самых известных актёров-карликов (его рост составляет 1 м 7 см) в истории кино.

1973 — Андрей Владимирович Чернышов — российский актёр театра и кино, телеведущий.

1976 — Айла Лэнг — австралийскаякиноактриса. Наиболее известна по фильмам «Скуби-Ду» (2002), «Незваные гости» (2005), «Шопоголик» (2009), «Иллюзия обмана» (2013) и «Великий Гэтсби» (2013).