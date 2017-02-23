События 23 февраля

23 февраля в мире отмечают:
День воинской славы России — День защитника Отечества
События:
1874 — Английский майор Уолтер Уингфилд запатентовал игру, которую назвал «Sphairistike», ныне известную как теннис.
1893 — Рудольф Дизель получил патент на дизельную установку.
1941 — Впервые получен плутоний.
1947 — Основана Международная организация по стандартизации (ISO).
1958 — Торжественно заложен памятник Победы в Москве на Поклонной горе.
Родились:
1685 — Георг Фридрих Гендель, немецкий композитор В число его наиболее знаменитых произведений входят «Мессия», «Музыка на воде» и «Музыка для королевского фейерверка».
1952 — Брэд Уитфорд — американский музыкант, гитарист рок-группы Aerosmith.
1958 — Дэвид Силвиан, британский музыкант, вокалист и автор песен, начинавший карьеру в рок-группе новой волны Japan, затем успешно занялся сольной карьерой, работая над музыкой разных жанров: прогрессивный рок, джаз, электронная музыка, эмбиент.
1961 — Олег Гаркуша, шоумен группы «АукцЫон», автор текстов, исполнитель, поэт.
1965 — Кристин Дэвис, американская актриса. Наиболее известна ролью Шарлотты Йорк в телесериале HBO «Секс в большом городе».
1983 — Эмили Блант, британскаяактриса, певица, обладательница премии «Золотой глобус» 2006 года как лучшая актриса второго плана в телевизионном фильме «Дочь Гидеона», номинант 2007 года на премию «Золотой глобус» и на премию BAFTA за фильм «Дьявол носит Prada».