События 23 февраля

23 февраля в мире отмечают:

День воинской славы России — День защитника Отечества

События:

1874 — Английский майор Уолтер Уингфилд запатентовал игру, которую назвал «Sphairistike», ныне известную как теннис.

1893 — Рудольф Дизель получил патент на дизельную установку.

1941 — Впервые получен плутоний.

1947 — Основана Международная организация по стандартизации (ISO).

1958 — Торжественно заложен памятник Победы в Москве на Поклонной горе.

Родились:

1685 — Георг Фридрих Гендель, немецкий композитор В число его наиболее знаменитых произведений входят «Мессия», «Музыка на воде» и «Музыка для королевского фейерверка».

1952 — Брэд Уитфорд — американский музыкант, гитарист рок-группы Aerosmith.

1958 — Дэвид Силвиан, британский музыкант, вокалист и автор песен, начинавший карьеру в рок-группе новой волны Japan, затем успешно занялся сольной карьерой, работая над музыкой разных жанров: прогрессивный рок, джаз, электронная музыка, эмбиент.

1961 — Олег Гаркуша, шоумен группы «АукцЫон», автор текстов, исполнитель, поэт.

1965 — Кристин Дэвис, американская актриса. Наиболее известна ролью Шарлотты Йорк в телесериале HBO «Секс в большом городе».

1983 — Эмили Блант, британскаяактриса, певица, обладательница премии «Золотой глобус» 2006 года как лучшая актриса второго плана в телевизионном фильме «Дочь Гидеона», номинант 2007 года на премию «Золотой глобус» и на премию BAFTA за фильм «Дьявол носит Prada».