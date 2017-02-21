События 21 февраля

21 февраля в мире отмечают:

ЮНЕСКО — Международный день родного языка

Всемирный день экскурсовода

События:

1804 — Первые успешные испытания паровоза — железнодорожного локомотива на паровой тяге.



1811 — Гемфри Дэви сообщает о свойствах открытого им газа — хлора.



1885 — В Вашингтоне открыт памятник Джорджу Вашингтону.

1935 — В Москве открылся первый в СССР Международный кинофестиваль.

1961 — Создано Агентство печати Новости (АПН), ныне РАМИ «РИА Новости».

Родились:

1876 — Пётр Петрович Кончаловский, русский художник.

1933 — Нина Симон, американская певица, пианистка, композитор, аранжировщица. Придерживалась джазовой традиции, однако использовала самый разный исполняемый материал, сочетала джаз, соул, поп-музыку, госпел и блюз, записывала песни с большим оркестром.

1946 — Алан Рикман — британский актёр театра и кино, актёр озвучивания, режиссёр. Лауреат премий «Золотой глобус», «Эмми», BAFTA.

1957 — Николай Расторгуев, советский и российский певец, руководитель музыкальной группы «Любэ». Народный артист России (2002). Член партии «Единая Россия» с 2006 года.

1962 — Чак Паланик, современный американский писатель и фриланс-журналист. Известен как автор отмеченной множеством премий книги «Бойцовский клуб», по которой Дэвидом Финчером был снят одноимённый фильм с Брэдом Питтом, Эдвардом Нортоном и Хеленой Бонэм Картер в главных ролях.

1979 — Дженнифер Лав Хьюитт, американская актриса, продюсер, режиссёр и певица.

1983 — Мелани Лоран, французская актриса.