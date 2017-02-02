События 2 февраля

2 февраля в мире отмечают:

Всемирный день водно-болотных угодий

Эстония — День свечей

Италия — Древний Рим — День ежа

События:

1421 — При императоре Чжу Ди, во время празднования китайского нового года, торжественно завершено строительство Запретного города в Пекине.

1886 — В США впервые официально праздновали День сурка.

1919 — Открытие первого рабочего факультета в Москве.

1924 — Во время Зимних Олимпийских игр в Шамони основана Международная федерация лыжного спорта.

1962 — Состоялся парад планет, в котором участвовали семь из восьми планет Солнечной системы.

1986 — Впервые женщины в Лихтенштейне участвуют в выборах.

Родились:

1812 — Евгений Павлович Гребёнка, украинский и русский писатель, автор романа «Чайковский» и песни «Очи чёрные».

1866 — Энрике Симоне, испанский исторический живописец. Член Королевской академии изящных искусств в Мадриде Самой известной его картиной называется «Анатомия сердца».

1866 — Энрике Симоне, испанский исторический живописец. Член Королевской академии изящных искусств в Мадриде.

1904 — Лариса Александровская, советская оперная певица, Народная артистка СССР.

1905 — Николай Черский (ум. 1994), учёный в области механики и разработки месторождений нефти и газа, академик РАН.

1921 — Григорий Пономаренко — советский композитор, автор песни «Оренбургский пуховый платок».

1927 — Стэн Гетц — американский джазовый музыкант (теноровый саксофон), прозванный «The Sound» («Звук») за то, что извлекал из своего инструмента красивейшие звуки.

1977 — Шакира Исабель Мебарак Риполл, колумбийская певица, известная мононимно как Шакира или Shakira, — колумбийская певица, автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель.

1987 — Жерар Пике, испанский футболист, чемпион мира и Европы. Супруг Шакиры.