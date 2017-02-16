События 16 февраля

16 февраля в мире отмечают:
Масленица — начало сырной недели
День пирожных в Исландии
События:
1854 — Основана крепость Верный (с 1921 года — Алма-Ата, столица Республики Казахстан в 1929—1997 годах).
1923 — Говард Картер вскрыл гробницу фараона Тутанхамона.
1948 — Американским астрономом Джерардом Койпером открыта Миранда, спутник Урана.
1957 — В СССР учреждена медаль «За спасение утопающих».
1968 — В городе Хейливилл (штат Алабама) начала функционировать первая в США служба спасения — 911.
1976 — В СССР с конвейера Камского автомобильного завода сошёл первый автомобиль марки КАМАЗ.
1978 — Создана первая компьютерная электронная доска объявлений — BBS.
Родились:
1831 — Николай Семёнович Лесков — известный русский писатель («Тупейный художник», «Левша» и др названы улицы (улица Лескова в Алматы (Казахстан)).
1834 — Эрнст Геккель — немецкий естествоиспытатель и философ. Автор терминов питекантроп, филогенез, онтогенез и экология.
1893 — Михаил Николаевич Тухачевский — советский военный деятель, военачальник РККА времён Гражданской войны, военный теоретик, Маршал Советского Союза (1935). Репрессирован в 1937 году по «делу военных», реабилитирован в 1957 году.
1906 — Вера Менчик — первая в истории чемпионка мира по шахматам (1927—1944).
1941 — Ким Чен Ир — корейский государственный, партийный и военный деятель, Великий Руководитель Корейской Народно-Демократической Республики, Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, Верховный главнокомандующий Корейской народной армии, Председатель Государственного комитета обороны КНДР.
1962 — Джон Бэланс — английский музыкант. Участник экспериментального музыкального проекта Coil.
1989 — Элизабет Олсен — американская киноактриса. Фильмография: «Тихий дом», «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности».