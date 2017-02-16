События 16 февраля

16 февраля в мире отмечают:

Масленица — начало сырной недели

День пирожных в Исландии

События:

1854 — Основана крепость Верный (с 1921 года — Алма-Ата, столица Республики Казахстан в 1929—1997 годах).

1923 — Говард Картер вскрыл гробницу фараона Тутанхамона.

1948 — Американским астрономом Джерардом Койпером открыта Миранда, спутник Урана.

1957 — В СССР учреждена медаль «За спасение утопающих».

1968 — В городе Хейливилл (штат Алабама) начала функционировать первая в США служба спасения — 911.

1976 — В СССР с конвейера Камского автомобильного завода сошёл первый автомобиль марки КАМАЗ.

1978 — Создана первая компьютерная электронная доска объявлений — BBS.

Родились:

1831 — Николай Семёнович Лесков — известный русский писатель («Тупейный художник», «Левша» и др названы улицы (улица Лескова в Алматы (Казахстан)).

1834 — Эрнст Геккель — немецкий естествоиспытатель и философ. Автор терминов питекантроп, филогенез, онтогенез и экология.

1893 — Михаил Николаевич Тухачевский — советский военный деятель, военачальник РККА времён Гражданской войны, военный теоретик, Маршал Советского Союза (1935). Репрессирован в 1937 году по «делу военных», реабилитирован в 1957 году.

1906 — Вера Менчик — первая в истории чемпионка мира по шахматам (1927—1944).

1941 — Ким Чен Ир — корейский государственный, партийный и военный деятель, Великий Руководитель Корейской Народно-Демократической Республики, Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, Верховный главнокомандующий Корейской народной армии, Председатель Государственного комитета обороны КНДР.

1962 — Джон Бэланс — английский музыкант. Участник экспериментального музыкального проекта Coil.

1989 — Элизабет Олсен — американская киноактриса. Фильмография: «Тихий дом», «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности».