События 15 февраля

15 февраля в мире отмечают:
Всемирный день детей, больных раком
Россия — День памяти воинов-интернационалистов
Вануату — День Джона Фрума
События:
1895 — В Москве по инициативе сестёр Гнесиных основана первая в Российской империи музыкальная школа для детей
1950 — Премьера мультфильма студии Уолта Диснея по мотивам волшебной сказки Шарля Перро «Золушка».
1965 — Утверждён флаг Канады.
1976 — В Инсбруке завершились XII Зимние Олимпийские Игры. В медальном зачёте первенствовали спортсмены СССР.
1994 — Официально введён Штандарт Президента Российской Федерации — символ президентской власти в России.
2000 — В Краснодаре открывается первый в Российской Федерации фестиваль вина.
Родились:
1564 — Галилео Галилей — итальянский физик, механик, астроном, философ и математик, оказавший значительное влияние на науку своего времени. Он первым использовал телескоп для наблюдения небесных тел.
1914 — Шакен Кенжетаевич Айманов — казахский актёр и кинорежиссёр, один из первых режиссёров национального кино, народный артист СССР.
1929 — Грэм Хилл — автогощик, 2-кратный Чемпион Мира в классе Формула-1, отец Деймона Хилла.
1972 — Наталья Гусева — советская киноактриса, известная по телефильму «Гостья из будущего».