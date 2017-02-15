События 15 февраля

15 февраля в мире отмечают:

Всемирный день детей, больных раком

Россия — День памяти воинов-интернационалистов

Вануату — День Джона Фрума

События:

1895 — В Москве по инициативе сестёр Гнесиных основана первая в Российской империи музыкальная школа для детей

1950 — Премьера мультфильма студии Уолта Диснея по мотивам волшебной сказки Шарля Перро «Золушка».

1965 — Утверждён флаг Канады.

1976 — В Инсбруке завершились XII Зимние Олимпийские Игры. В медальном зачёте первенствовали спортсмены СССР.

1994 — Официально введён Штандарт Президента Российской Федерации — символ президентской власти в России.

2000 — В Краснодаре открывается первый в Российской Федерации фестиваль вина.

Родились:

1564 — Галилео Галилей — итальянский физик, механик, астроном, философ и математик, оказавший значительное влияние на науку своего времени. Он первым использовал телескоп для наблюдения небесных тел.

1914 — Шакен Кенжетаевич Айманов — казахский актёр и кинорежиссёр, один из первых режиссёров национального кино, народный артист СССР.

1929 — Грэм Хилл — автогощик, 2-кратный Чемпион Мира в классе Формула-1, отец Деймона Хилла.

1972 — Наталья Гусева — советская киноактриса, известная по телефильму «Гостья из будущего».