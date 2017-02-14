События 14 февраля

14 февраля в мире отмечают:

День святого Валентина (День всех влюбленных)

Международный день дарения книг

День компьютерщика

События:

1876 — Александр Грэхем Белл получил патент США № 174465, описывающий «метод и аппарат… для передачи речи и других звуков по телеграфу… с помощью электрических волн». Фактически речь шла о телефоне.



1918 — Опубликован Декрет Совнаркома «О социалистическом Рабоче-Крестьянском Красном Флоте»[2]. День рождения Военно-Морского Флота СССР.

1933 — В Париже открывается первая телефонная служба точного времени.



1946 — В Лаборатории баллистических исследований Армии США запущен первый действительно работающий электронный компьютер ENIAC.

1990 — Покинувший Солнечную систему Voyager I впервые фотографирует её «со стороны».

2003 — В возрасте 6,5 лет умирает клонированная овца Долли.

2005 — Создан сервис YouTube.

Родились:

1903 – Стюарт Эрвин — один из наиболее популярных актёров американского телевидения 1950-х, номинант на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Кожаный парад».

1914 — Юрий Петрович Киселёв, советский театральный режиссёр, актёр, педагог, народный артист РСФСР

1936 — Анна Герман — советская и польская певица, известна в основном как исполнительница песен на разных языках мира, в первую очередь на русском и польском.

1949 — Николай Николаевич Ерёменко-младший, советский и российский актёр театра и кино.

1974 — Гарик Мартиросян, российский шоумен, юморист, художественный руководитель и «резидент» шоу «Комеди клаб».

1987 — Юлия Савичева — российская эстрадная певица, выпускница телепроекта «Фабрика Звёзд 2», участница конкурса «Евровидение 2004», актриса.