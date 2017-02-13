События 13 февраля

13 февраля в мире отмечают:

Всемирный день радио

День рождения кинокамеры

События:

1859 — В Москве открыта первая женская гимназия.

1895 — Французские изобретатели братья Люмьер запатентовали кинопроектор.

1940 — Михаил Афанасьевич БУЛГАКОВ закончил роман «Мастер и Маргарита».



1946 — Американские военные объявили о создании первого цифрового компьютера ЭНИАК. Он потреблял 160 киловатт, имел 17 468 ламп, около 70 000 резисторов, 10 000 конденсаторов, 1500 реле и 6000 ручных переключателей.

1959 — В продажу поступили первые куклы Барби.

1988 — Фристайл — лыжное многоборье дебютировало в программе Олимпийских игр.

Родились:

1769 — Иван Андреевич Крылов, русский поэт-баснописец. В 1825 году в Париже граф Григорий Орлов опубликовал Басни И. А. Крылова в двух томах на русском, французском и итальянском языках, эта книга стала первым зарубежным изданием басен.

1947 — Татьяна Тарасова — советский и российский тренер по фигурному катанию. В 2005 году Татьяна Тарасова была назначена тренером-консультантом Федерации фигурного катания России. Была председателем жюри ряда телевизионных шоу Первого канала («Звёзды на льду», «Ледниковый период», «Лёд и пламень»).

1962 — Максим Леонидов — советский и российский музыкант, певец, актёр, поэт и телеведущий. Один из основателей бит-квартета «Секрет». После ухода из группы в 1989 году Максим Леонидов начал сольную карьеру. Периодически продолжает сотрудничество с группой «Секрет» (в основном, в периоды юбилейных дат группы). В 2012 году музыканты стали записывать новые песни. В 2013 году выпустили первый за 16 лет альбом «Секрет 30».

1964 — Дмитрий Ревякин, музыкант, поэт, композитор, создатель и лидер группы «Калинов мост». Альбомы «Обломилась доска» и «Всякие разные песни» были записаны за одну зимнюю ночь, а первыми слушателями двух новоиспечённых альбомов стали студенты радиотехнического факультета НЭТИ, с которого, собственно, и начался «Калинов Мост».



1974 — Робби Уильямс, британский певец. Певец продал 70 миллионов записей по всему миру, является самым продаваемым зарубежным исполнитем в Латинской Америке. Был занесён в Книгу рекордов Гиннесса после того, как он анонсировал свой Тур в поддержку альбома Intensive Care: 1,6 миллионов билетов было продано за один день.

1975 — Виктор Логинов (род. 13 февраля 1975, Кемерово, РСФСР) — российский актёр и телеведущий. В 2006 году уезжает в Москву для съёмок в телесериале «Счастливы вместе». Специально для роли Гены Букина Логинов полностью сменил имидж. В Екатеринбурге на улице Вайнера установили памятник Геннадию Букину. Скульптор Виктор Мосиелев вылепил 2,2 метровую (435 кг) статую с туфлей в руке.