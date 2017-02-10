События 10 февраля

10 февраля в мире отмечают:

День дипломатического работника в России

Россия — День памяти Александра Сергеевича Пушкина

День рождения утюга

День домового

События:

1636 — День рождения утюга: его первое документальное упоминание.

1946 — Состоялись первые выборы в Верховный Совет СССР.

1996 — Начался первый шахматный матч между суперкомпьютером IBM Deep Blue и Гарри Каспаровым (со счётом 4—2 победил Г. Каспаров).

2004 — Washington ProFile сообщает: по статистике Всемирной организации здравоохранения, средняя продолжительность жизни на Земле составляет 48,5 лет.

2006 — Найдены саркофаги в Долине царей, нетронутого захоронения с пятью саркофагами, что вызвало новый всплеск интереса к сокровищам египетских пирамид.

Родились:

1915 — Владимир Зельдин— советский и российский актёр театра и кино. Наряду с Н. А. Анненковым был одним из двух мировых профессиональных театральных актёров, которые, оставаясь в профессии, отметили 100-летний юбилей.

1961 — Сергей Пенкин — советский и российский певец, композитор и актёр. Известен диапазоном своего голоса, охватывающим четыре октавы. Репертуар Сергея включает русские народные песни, романсы, популярные западные шлягеры.

1962 — Клифф Бёртон — бас гитарист, один из основателей группы Metallica. Высокая техника, необычная манера игры, разнообразие музыкальных вкусов и неожиданная трагическая смерть сделали его культовым музыкантом. В 2011 году признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен согласно опросу, проведенному журналом Rolling Stone.

1963 — Людмила Артемьева — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка России. Стала популярна после исполнения главных ролей в сериалах — «Сваты», «Таксистка», «Кто в доме хозяин», «Сватьи».

1991 — Эмма Робертс — американская актриса и модель. Она получила известность после роли Эдди Сингер в сериале «Нетакая» (2004—2007). Среди её других работ такие фильмы, как «Оторва», «Крик 4», «Мы — Миллеры» и «Нерв», а также телесериалы «Американская история ужасов» и «Королевы крика».

1997 — Хлоя Грейс Морец, американская актриса и модель. Её роль в фильме 2010 года «Пипец», где она исполнила роль Минди, маленького киллера — мстителя, принесла ей большой успех. Несмотря на споры насчёт её роли в фильме, Хлоя получила широкое признание кинокритиков.