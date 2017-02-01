События 1 февраля

1 февраля в мире отмечают:

США — Национальный день свободы

Алжир — День эвакуации

События:

1790 — В Нью-Йорке впервые собирается Верховный суд.

1816 — Создан «Союз спасения» — первая тайная политическая организация декабристов.

1851 — В Киле Вильгельм Бауэр проводит неудачные испытания одной из первых субмарин.

1884 — Опубликовано первое издание Оксфордского словаря английского языка.

1893 — Томас Эдисон открывает первый в мире киносъёмочный павильон, «Чёрная Мария».

1923 — В Петрограде в 10 часов утра в доме № 76 по набережной р. Фонтанки открывается первая в СССР сберегательная касса.

1931 — Открылась Центральная фабрика Союзкино (ныне «Мосфильм»).

1949 — Фирма RCA выпускает первую виниловую пластинку на 45 об/мин.

1982 -Компания Intel выпустила первый Intel 80286 — 16-разрядный процессор второго поколения архитектуры x86.

Родились:

1900 — Анатолий Дмитриевич Головня — советский кинооператор, теоретик кино, педагог. Герой Социалистического Труда. Заслуженный деятель искусств РСФСР, доктор искусствоведения. Лауреат двух Сталинских премий (1947, 1951).

1901 — Уильям Кларк Гейбл — американский актёр, кинозвезда и секс-символ 1930—1940-х годов, носивший прозвище «Король Голливуда». Свою карьеру он начал как театральный актёр, в 1924 году дебютировал на большом экране в немом кино, а в начале 1930-х начал получать первые главные роли в кино, снявшись в последующие три десятилетия более чем в 60 кинокартинах. В 1935 году Гейбл стал обладателем премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в картине «Это случилось однажды ночью».

1922 — Рената Тебальди, итальянская оперная певица, лирическое сопрано.

1931 — Борис Николаевич Ельцин, первый президент Российской Федерации. Вошёл в историю как первый всенародно избранный глава России, радикальный реформатор общественно-политического и экономического устройства России.

1939 — Екатерина Сергеевна Максимова, советская и российская балерина, хореограф, педагог; народная артистка СССР, лауреат Государственной премии СССР («Каменный цветок» «Каменный цветок» «Щелкунчик»).

1942 — Терри Джонс — британский актёр, режиссёр, сценарист и композитор. Участник известной комик-группы Монти Пайтон.

1942 — Лев Валерьянович Лещенко, эстрадный певец, народный артист РСФСР.

1951 — Константин Николаевич Никольский — российский и советский рок-музыкант, певец, гитарист, автор песен. Известен как сольной карьерой, так и участием в ансамблях «Атланты», «Осколки вертолёта Сикорского», «Счастливое семейство», «Цветы», «Группа Стаса Намина», «Фестиваль», «Воскресение», «Зеркало мира». Никольского называют «голосом поколения».

1962 — Такаси Мураками, современный японский живописец, скульптор, дизайнер; основатель близкого к поп-арту направления Superflat.

1965 — Шерилин Фенн (англ. Sherilyn Fenn, род. 1 февраля 1965) — американская актриса. Номинант премий «Эмми» (1990) и «Золотой глобус» (1991). Стала популярной после съёмок в фильме «Слияние двух лун» и телесериале Дэвида Линча «Твин Пикс».