Снегопад и сильный ветер ожидаются в Казахстане

Февраль приготовил для казахстанцев сразу несколько испытаний. Мощные снегопады, метель и гололед в ближайшие три дня ожидаются практически на всей территории страны. Водителей и пешеходов призывают быть предельно внимательными на дорогах.

Главным виновником непогоды, по сведениям синоптиков, является холодный антициклон. Он уже принес с собой резкое понижение температуры воздуха в ряде регионов и привел к отмене занятий в младших классах. Теперь же казахстанцам стоит готовиться к сильным порывам ветра, снегопадам и гололедице. При этом на востоке, юге и в центре страны синоптики обещают по-настоящему зимние морозы, но без обильных осадков. Погреться под лучами зимнего солнца смогут разве что алматинцы. В последние дни Универсиады жителям и гостям города обещают потепление.

В Караганде и области в феврале ожидается преимущественно малооблачная погода, осадки в виде снега, 10-13 февраля до — 23-25, к концу месяца погода наладится.