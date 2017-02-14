Санаторий Жосалы
poteplenie3

Синоптики рассказали, когда ждать потепления

Алтынай Сарсенбаева 4 часа назад Комментировать 13

Синоптики прогнозируют тёплую погоду на территории Казахстана уже 16 февраля.

Синоптики прогнозируют смену погоды в ближайшие дни. Об этом сообщается на сайте «Казгидромета».

«Над восточным побережьем Средиземного моря уже формируется циклон, который 16 февраля сместится на юг Казахстана и принесёт с собой не только осадки, но и тепло на всю территорию республики», – сообщили синоптики.

На западе Казахстана ночью ожидается повышение температуры, термометры покажут -3-8 градусов. Местами возможны морозы до -11-16 градусов.

На севере, востоке и в центре страны прогнозируют морозы до -17-25 градусов. В южных регионах 0 -5, местами -10-15 мороза, в Кызылординской области -10-15, местами 20 градусов ниже ноля.

Теги

Автор: Алтынай Сарсенбаева

Читайте также

aubakirov

Сегодня карагандинцы могут задать вопросы акиму города

Во вторник, 14 февраля, состоится вторая отчетная встреча Нурлана Аубакирова с карагандинцами. Ее будут транслировать …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Разработка и поддержка проекта: агентство «Стартикс».
2009-2017 © «Новое телевидение», Все права защищены.