Синоптики рассказали, когда ждать потепления

Синоптики прогнозируют тёплую погоду на территории Казахстана уже 16 февраля.

Синоптики прогнозируют смену погоды в ближайшие дни. Об этом сообщается на сайте «Казгидромета».

«Над восточным побережьем Средиземного моря уже формируется циклон, который 16 февраля сместится на юг Казахстана и принесёт с собой не только осадки, но и тепло на всю территорию республики», – сообщили синоптики.

На западе Казахстана ночью ожидается повышение температуры, термометры покажут -3-8 градусов. Местами возможны морозы до -11-16 градусов.

На севере, востоке и в центре страны прогнозируют морозы до -17-25 градусов. В южных регионах 0 -5, местами -10-15 мороза, в Кызылординской области -10-15, местами 20 градусов ниже ноля.