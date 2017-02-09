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Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана

Алтынай Сарсенбаева 2 часа назад Комментировать 14

Ожидаются сильные порывы ветра и мороз.

В Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях объявлено штормовое предупреждение, передает пресс-служба КЧС МВД РК. В регионах ожидаются сильные порывы ветра и мороз.

Днем 9, ночью 10 февраля в Жамбылской области ожидается юго-западный, западный ветер местами 15-20 метров в секунду, порывы до 28 метров в секунду, на юго-западе региона временами более 30 метров в секунду. В горных и предгорных районах ожидаются сильные осадки, местами туман, гололед и метель.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях 9-10 февраля ожидается юго-западный, западный ветер местами 15-20 метров в секунду, временами более 30 метров в секунду.

Также штормовое предупреждение 9 февраля объявлено в Кызылординской области. Здесь ожидается резкое понижение температуры ночью до минус 20-25 градусов, местами 10-15 градусов мороза.

Ограничения на автодорогах

Из-за непогоды в четырех областях Казахстана закрыты автодороги. Ограничения действуют в Алматинской, Актюбинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях.

Прогноз погоды на 9-11 февраля

В ближайшие трое суток на большей территории Казахстана ожидаются метели, усиление ветра. По данным синоптиков, в центральных, восточных и южных областях малооблачная и по-зимнему холодная погода.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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