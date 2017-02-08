Штормовое предупреждение из-за ветра объявлено в трех областях Казахстана

Штормовое предупреждение из-за ветра объявлено в трех регионах РК, сообщает РГП «Казгидромет». На большей части Казахстана ожидаются снегопады и метели с видимостью 200-500 метров.

По информации синоптиков, в центре, на востоке и юге страны будет малооблачная и по-зимнему холодная погода. Кроме того, в Жамбылской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра.

В период с 9 февраля по 10 февраля в Жамбылской области ожидается юго-западный, западный ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, на юго-западе области ветер усилится более 30 м/с. Днем 9 февраля, ночью 10 февраля в горных и предгорных районах региона ожидаются сильные осадки, туман, гололед и метель.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях днем 9 февраля, ночью 10 февраля ожидается юго-западный, западный ветер до 15-20, порывы 23-28, временами более 30 м/с.