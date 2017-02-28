Шахтеры и металлурги будут получать расчетные листы через банкоматы

Шахтеры и металлурги компании «АрселорМиттал Темиртау» получили возможность распечатывать расчетный лист в банкоматах на всей территории страны, передает «Казинформ».

Как сообщил финансовый директор компании Ашок Кумар Сонталия, это первый проект подобного рода на территории Казахстана.

«Раздача расчетных листов на руки работнику нарушают конфиденциальность данных по зарплате. Поэтому мы разработали и внедрили при содействии банков систему по получению табуляграммы. Проект называется «табуляграмма через банкомат», — сообщил финансовый директор копании «АрселорМиттал Темиртау» Ашок Кумар Сонталия.

В табуляграмме содержится информация обо всех видах начислений, отработанных часах, удержаниях и общей сумме, подлежащей выплате. Отчет предоставляется банкоматами на казахском и русском языках. Этот проект реализован совместными усилиями сотрудников центра единого сервиса службы персонала, главным информационно-вычислительным центром АО «АрселорМиттал Темиртау» и специалистами «Народного банка» и «Цеснабанка».

Для тех шахтеров и металлургов, кто не пожелает получать отчеты от банкоматов, бухгалтерия будет по-прежнему вручать табуляграммы на рабочих местах.