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Сегодня в Караганде начинают праздновать День города

Алтынай Сарсенбаева 1 час назад Комментировать 7

Сегодня, 9-го февраля пройдут мероприятия, посвященные дню города. Первыми памятную дату отметят в филиале библиотеки №11 и в юношеском филиале библиотеки №1.

В первой в 12:00 пройдет час поэзии, во второй — в 17:00 краеведческая викторина.

Завтра, в «официальный» день рождения города, 10-го февраля, в 19:00 пройдет большой концерт «I love Karaganda» в ДК «Молодежный», а в ДК «Железнодорожников» в 15:00 состоится концертная программа «Город славы трудовой».

10 февраля 1934 года Караганда получила статус города. В этом году городу исполняется 83 года.

В Караганде работают крупные предприятия по добыче угля, предприятия машиностроения, металлообработки и пищевой промышленности. В городе работает большое количество предприятий транспорта и связи. На сегодняшний день Караганда является крупным промышленным, экономическим и культурным центром Казахстана.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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