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Сегодня карагандинцы могут задать вопросы акиму города

Алтынай Сарсенбаева 3 часа назад Комментировать 5

Во вторник, 14 февраля, состоится вторая отчетная встреча Нурлана Аубакирова с карагандинцами. Ее будут транслировать в режиме онлайн на сайте городского акимата https://karaganda-akimat.gov.kz.

Отчетная встреча акима Караганды назначена на 16.00. Она пройдет в большом зале городского акимата (вход со стороны ЦОНа), Б. Мира, 39. Сюда приглашены жители района имени Казыбек би.

Сначала Нурлан Аубакиров выступит с докладом о проделанной за год работе. А потом все присутствующие смогут задать градоначальнику волнующие их вопросы. Возможно, на этой встрече будет присутствовать аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков.

Для удобства граждан установлены специальные ящики для сбора предложений, замечаний и откликов населения по следующим адресам:

— здание городского акимата (ЦОН, 1 эт.);
— КГКП ДК «Нового Майкудука»;
— КГКП ДК «Молодежный»;
— КГКП ДК «Железнодорожников».

Также можете звонить по телефону горячей линии: 42-14-09.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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