Санаторий Жосалы
n-abdibekov3

Сегодня аким Карагандинской области ответит на вопросы телезрителей в прямом эфире

Алтынай Сарсенбаева 2 часа назад Комментировать 6

Передачу с участием Нурмухамбета Абдибекова будут транслировать в среду, 15 февраля

Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков в прямом эфире ответит на вопросы телезрителей. Передача с его участием запланирована 19.00 среды, 15 февраля. Выступление чиновника будут транслировать три телеканала: «Казахстан-Караганды», «5 канал», «Первый Карагандинский».

В студии будет работать многоканальный телефон: 41-27-21. По нему во время прямого эфира будут принимать вопросы от телезрителей.

Вопросы также можно присылать на email akim.online@krg.gov.kz

Онлайн-трансляцию прямого эфира можно будет посмотреть по адресу: http://kartv.kz/ru/online

Теги

Автор: Алтынай Сарсенбаева

Читайте также

2017

Каждый третий день в 2017 году будет выходным в Казахстане (ВИДЕО)

В Казахстане oфициaльнo oтмeчaют 10 пpaздникoв, oбщeй пpoдoлжитeльнocтью 14 днeй. Но отдыхать казахстанцы будут 18 …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Разработка и поддержка проекта: агентство «Стартикс».
2009-2017 © «Новое телевидение», Все права защищены.