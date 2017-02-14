«Сарыарка» обыграла «Рязань» в матче ВХЛ

В матче ВХЛ в Караганде «Сарыарка» сыграла с «Рязанью», пишет Sports.kz.

В первом периоде карагандинец Тигран Манукян открыл счет. Вторая двадцатиминутка осталась безголевой. В третьем отрезке игры на шайбу Кирилла Старцева из «Рязани» ответили Александр Юксеев и Даниил Ердаков из «Сарыарки».

17 февраля в Караганде «Сарыарка» сыграет со «Звездой» из Чехова.

«Сарыарка» — «Рязань» 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Шайбы:

1:0 — 09:39 Манукян (Желнеровский, Груздев). В равенстве

1:1 — 44:20 Старцев (Рукин). В равенстве

2:1 — 57:47 Юксеев (Сиксна, Копытин). В равенстве

3:1 — 58:29 Ердаков (Ломако). В равенстве

Вратари: Гелашвили — Красоткин

Штраф: 6:6 (4:2, 0:2, 2:2).