Санаторий Жосалы
sariarka-pobeda

«Сарыарка» обыграла «Рязань» в матче ВХЛ

Алтынай Сарсенбаева 1 час назад Комментировать 4

В матче ВХЛ в Караганде «Сарыарка» сыграла с «Рязанью», пишет Sports.kz.

В первом периоде карагандинец Тигран Манукян открыл счет. Вторая двадцатиминутка осталась безголевой. В третьем отрезке игры на шайбу Кирилла Старцева из «Рязани» ответили Александр Юксеев и Даниил Ердаков из «Сарыарки».

17 февраля в Караганде «Сарыарка» сыграет со «Звездой» из Чехова.

«Сарыарка» — «Рязань» 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Шайбы:
1:0 — 09:39 Манукян (Желнеровский, Груздев). В равенстве
1:1 — 44:20 Старцев (Рукин). В равенстве
2:1 — 57:47 Юксеев (Сиксна, Копытин). В равенстве
3:1 — 58:29 Ердаков (Ломако). В равенстве
Вратари: Гелашвили — Красоткин

Штраф: 6:6 (4:2, 0:2, 2:2).

Теги

Автор: Алтынай Сарсенбаева

Читайте также

golovkin-sonders

Стала известна дата проведения боя GGG в Казахстане

Журналист ESPN назвал точную дату боя Головкин — Сондерс в Казахстане.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Разработка и поддержка проекта: агентство «Стартикс».
2009-2017 © «Новое телевидение», Все права защищены.