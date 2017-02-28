С ринга в Мажилис

Олимпийский чемпион Серик Сапиев получил от председателя Центральной избирательной комиссии РК Берика Имашева удостоверение и нагрудный знак депутата Мажилиса Парламента РК.

Сегодня Центральная избирательная комиссия на своем заседании приняла решение о регистрации члена Партии «Нұр Отан» Сапиева Серика Жумангалиевича депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Решение ЦИК РК принято в соответствии со статьями 46, 97−1 и 98 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» на основании постановления Бюро Политического совета Партии «Нұр Отан».

Председатель Центральной избирательной комиссии РК Берик Имашев вручил Серику Сапиеву удостоверение и нагрудный знак депутата Мажилиса Парламента РК.

33-летний Сапиев был мэром Атлетической деревни в Алматы во время подготовки к Универсиаде 2017 года и проведения студенческих игр, а так же является послом доброй воли ЮНЕСКО. Спортивная карьера боксёра отмечена не одной победой на мировых состязаниях. Спортсмен дважды становился чемпионом мира, дважды побеждал на чемпионатах Азии, был чемпионом Азиатских игр. В 2012 году, когда Серик Сапиев получил титул олимпийского чемпиона на Играх в Лондоне в весовой категории 69 килограммов, ему вручили Кубок Вэла Баркера, присуждаемый самому техничному боксеру Олимпиады.