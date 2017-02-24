С первого марта Карагандинский музей изобразительного искусства начнёт работать в полном режиме

После февральских затоплений Карагандинский музей изобразительного искусства постепенно приходит в себя. Корреспондент «Индустриальной Караганды» пишет, что идут разговоры об острой необходимости его переезда в новое оборудованное сухое и теплое здание.

Из-за потопа музей пропустил две выставки. Пока что в его залах ещё только предстоит сделать ремонт стен, потолка и пола. Сейчас там царит холод, а сотрудники музея пытаются своими силами и с помощью КСК привести пострадавшее помещение в более или менее презентабельный вид — время открывать в нем выставку.

Хранилища произведений искусства уже просушили, с картинами работают внутренняя комиссия музея, специалисты управления культуры и искусствоведы. Отчеты о повреждениях отправят в музей им. А. Кастеева в Алматы — там распологается профессиональная реставрационная мастерская, где окончательно подсчитают стоимость «лечения» — оно займет как минимум месяц. Время реставрации зависит и от красок и техники, которые были использованы при написании картин.

«С первого марта мы будем работать уже в обоих залах, в полном режиме. А пока, до конца февраля, первый зал нужен для просушки больших картин,» — говорит директор Карагандинского музея изобразительного искусства Бибигуль Кудабаева.

Пострадала 51 работа: 46 произведений в живописи, четыре в графике и один шедевр декоративно-прикладного искусства. Среди этих картин — «Натюрморт» Владимира Эйферта и одно из полотен Генриха Фогелера — они обвисли от влаги. Под потоками воды оказались работы Алексея Плотникова, Абдрашита Садыханова, Гилярия Гилевского, а также «Белое золото» Евгения Умыскова и «Блюминг» Виктора Крылова. На картине Мингиша Абылкасова «Здесь был старый город» — затеки, а холсты вздулись от влаги, краска на них осыпается. Самая старая из пострадавших работ — «Портрет девушки» Аллы Васильевой, написанная в 1926 году маслом на картоне. Это ценный экспонат не только для музея и области, но и особый представитель эпохи советского искусства. По словам сотрудников музея, картина может оказаться самой дорогой в реставрации. Вода не пощадила и единственную работу Абылхана Кастеева в Карагандинском музее — «Социалистическое животноводство» 1947 года.

«Большие холсты, которые хранятся намотанными на вертикальный вал, тоже пострадали. Работы в графике при сушке деформировались, но наши специалисты сразу просушили их под прессом», — уточняет директор музея. — «Все остальные процедуры проведут при реставрации».

Бибигуль Сагинтаевна счичтает, что все поврежденные работы ещё модно будет восстановить.

Секретарь Карагандинского Союза художников, искусствовед Наталья Иванина так же осмотрела работы и поделилась своим комментарием: