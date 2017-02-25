Русский рок прогремит в Караганде

1 марта весенний сезон музыкальных концертов откроют группа «Пятый угол» и Алексей Лебедев.

Еще не придумали, куда сходить вечером? Сходите на первый вечерний концерт и окунитесь в своеобразную атмосферу рок-н-ролла! Вокал и гитара в умелом сопровождении ударных, будьте уверены, помогу вам не просто расслабиться, но и перенестись в самые уютные уголки своей памяти.

Поклонников русского рока талантливые музыканты встретят в Арт-клубе «Sadre» в 19:00. Отмечать наступление весны карагандинцы будут под песни любимого коллектива в тёплой и такой своей компании «Творческой среды».

Информацию по билетам можно узнать по телефону: 87003503745.