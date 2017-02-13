Решить проблемы теплоснабжения в Темиртау пообещал аким Карагандинской области

О том, что изменится в жизни темиртаусцев в этом году рассказали во время минувшей отчетной встречи с населением акима Темиртау совместно с главой области.

«На таких встречах можно почувствовать, как аким справляется со своими обязанностями, владеет ли ситуацией человек. Не ошиблись ли мы с назначением. Видно, поддерживает ли акима население или отторгает те действия, которые он предпринимает. Темиртау всегда был, есть и будет городом нашего Первого Президента, поэтому к нему внимание не только на областном, но и на республиканском уровне», — отметил Нурмухамбет Абдибеков .

Так же он признал, что теплоснабжение является одной из самых болезненных проблем Темиртау.

«Думаю, что мы стоим на пороге окончательного принятия решений относительно реконструкции ТЭЦ-2. Это будет кардинально. Надеемся, в этом году начнем. Тем самым стабилизируем ситуацию по теплоснабжению в следующий отопительный сезон. Мало того, заложим основу для развития города, потому что резервов по подключению объектов малого бизнеса, жилых массивов практически нет на сегодняшний день», – добавил аким области.

Нурмухамбет Абдибеков также коснулся ситуации с принятием в коммунальную собственность объектов ТОО «Окжетпес» и заявил, что тарифы не могли остаться на месте:

«Мы приняли на себя тяжелый груз. Нужно понимать, что тарифы находились на определенном уровне, не имели скачкообразного движения вверх, потому что затраты и убытки несла компания. Только одна цифра – 28 млрд тенге убытков остались на прежнем владельце. А мы приняли на себя коммунальное хозяйство – комплекс тепло-, энерго-, водоснабжения и водоотведения».

Прозвучала и приятная новость — этом году темиртаусцы не будут дотировать депрессивные регионы. Все налоговые сборы пойдут на нужды города, а изъятий, сумма которых в 2016 году составила порядка 4 млрд тенге, в областной бюджет не будет.

«Доходы городского бюджета на 2017 год утверждены в размере 12,3 млрд тенге. Из них целевые трансферты, выделенные из вышестоящих бюджетов, – 1,2 млрд тенге, субвенции – 698,6 млн тенге. На социальную сферу планируются расходы в сумме 7,6 млрд тенге (почти 62% от общей суммы), что на 17,8% выше уровня 2016 года», – отметил аким Темиртау Галым Ашимов.

Больше 5 млрд тенге выделено на образование. Жители так же в очередной раз просили поскорее решить вопрос с новым мусульманским кладбищем. По словам акима города, задержка возникла в передаче земли от Бухар-Жырауского района.

«Как только землю возьмем, то сразу сдвинется с места, – пообещал градоначальник. – Есть земельный проект, вся необходимая проектная документация».

По материалам пресс-службы Акимата Карагандинской области