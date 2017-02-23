Разработать в Казахстане Кодекс учёного предложил Назарбаев

Нурсултан Назарбаев поручил Министерству образования и науки РК и Правительству выделить дополнительные гранты лучшим исследователям для прохождения стажировки в научных мировых центрах.

Вчера Президент выступил на торжественной сессии, посвященной 70-летию Национальной академии наук.

«Сегодня Академия наук – это крупный интеллектуальный центр, включающий отраслевые и региональные отделения. При этом она, как и академии наук Франции, США и других стран, не занимается чуждым для науки администрированием. Мировой опыт показывает, что централизация и монополия в научной сфере неэффективна», — сказал Нурсултан Абишевич.

Особое внимание Президент обратил на заслуги Академии в становлении казахстанской науки и на важность использования научного потенциала страны в реализации Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

В своей речи Глава государства выделил несколько актуальных вопросов в отношении системы управления и координации научной деятельности в стране. Одним из низ стал вопрос о выделении грантов молодым ученым из стран Центральной Азии для исследований в Казахстане. Президент предложил создать в республике коллегиальный орган по этике и разработать Кодекс ученого. Также Назарбаев напомнил о необходимости публикаций научных исследований Казахстана в мировых базах данных.

«Также нужно решить вопрос участия Академии наук на договорной основе в проведении конкурсов и присуждении именных премий в области науки. МОН, совместно с академией и вузами, необходимо продвигать свои научные знания в международные рейтинговые базы. Нужно не менее половины научных статей публиковать на английском языке. Они должны быть доступны в электронном формате и включены в мировые базы данных. Это нужно для вхождения в глобальное научное пространство. Нужно тесно сотрудничать с мировыми научными сообществами», — подытожил Глава государства.

По материалам 24.kz