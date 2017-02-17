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Прямая трансляция отчетной встречи акима Карагандинской области Абдибекова Н.К. с населением

Сабина 8 часов назад Комментировать 38

В эту самую минуту идет прямая трансляция отчетной встречи акима Карагандинской области Нурмухамбета Абдибекова.

«Новое Телевидение» и 29TV ведут прямое включение с места событий, где Нурмухамбет Канапиевич отчитывается перед населением о проведенных встречах и выполненной работе.  Встреча проходит во Дворце культуры горняков города Караганда. Ответы на замечания и предложения жителей области Абдибеков дает под прицелами камер ТК «Новое Телевидение» с 15.00, отчет продлится около 2 часов.

Видеотрансляцию «Новое Телевидение» ведет на весь Казахстан, в том числе в открытом доступе в соцсетях:

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Автор: Сабина

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