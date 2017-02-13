Пропавшего во время бурана инвалида третьей группы разыскивают в Караганде

Во время сильного бурана 3 февраля в 23 микрорайоне Караганды пропал 38-летний инвалид третьей группы Амандык Акимжанов.

Из дома мужчина вышел в промежутке между семью и восемью часами вечера и не вернулся до настоящего момента.

«Брат в детстве упал с высокого дерева, получил травму головы. Всю жизнь находится на инвалидности. В последнее время не работал. В тот день он снял с карточки пенсию 20 тысяч тенге. Половину суммы он потратил почти сразу же – купил продукты, 10 пачек сигарет, поменял газовый баллон. Это говорит о том, что он не собирался отлучаться на длительное время. После возвращения он опять вышел на улицу, сказал, что ненадолго, но до сих пор не вернулся. Мы предполагаем, что его могли забрать пасти скот на какую-нибудь зимовку,» — предполагает сестра Жазира Акимжанова.

Надолго из дома мужчина никогда не уходил, и родственники начали бить тревогу на следующий день после его исчезновения. Амандык Акимжанов отсутствует уже 10 суток.

Из-за пропажи мужчины переживает его бывшая жена, воспитывающая двоих совместных малолетних детей. За участь пропавшего также беспокоится его больная мать, которую сын раньше не оставлял надолго.

Факт исчезновения человека подтвердили в ДВД Карагандинской области. Мужчину разыскивает Кировский отдел полиции УВД города Караганды.

Приметами Амандыка Акимжанова являются: рост 165-170 сантиметров, среднее телосложение, темные волосы, шрам после операции на голове. Особые приметы: правый глаз косой, инвалид третьей группы. 3 февраля был одет в зимнюю кепку с козырьком коричневого цвета, дубленку светло-коричневого цвета, синие джинсы, черные ботинки.

Родственники просят всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, позвонить по следующим номерам телефонов: