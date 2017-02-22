Прокуратура Темиртау решила передать котельные на баланс КСК

Прокуратурой Темиртау при проверках многоэтажных домов поселка Актау, имеющих автономные системы отопления, выявлены нарушения противопожарной безопасности, санитарных требований и других норм действующего законодательства, передает пресс-служба прокуратуры Карагандинской области.

После событий, произошедших в Шахане, в соответствии с поручением прокуратуры области, прокуратурой Темиртау и специалистами уполномоченных государственных органов были проведены проверки многоэтажных домов с автономными системами отопления в поселке Актау города Темиртау.

В поселке Актау 17 автономных котельных, 8 из которых обеспечивают теплом многоэтажные дома, а 9 — школы, садики и другие бюджетные организации. Проверка выявила целый ряд нарушений, в том числе противопожарной безопасности и санитарных требований.

В частности, в помещениях котельных хранятся уголь и горючие материалы, отсутствовали огнетушители и пожарные щиты, что серьёзно нарушает нормы противопожарной безопасности.

В котельных, расположенных в поселке Актау, трудятся более 50 кочегаров, даже не прошедших инструктаж по технике безопасности. При том работники котельных не пользуются индивидуальными средствами защиты от пыли и газа, что так же является нарушением санитарных норм.

Кроме того, в помещениях котельных АСО, обслуживаемых жителями поселка, не произведена ревизия электрических сетей и отсутствует заземление оборудования.

Отсутствуют правоустанавливающие документы на сооружения котельных и земельные участки, предназначенные под автономные системы отопления.

В каждой котельной установлены измерительные приборы и оборудование без сертификатов о прохождении поверки, па сами помещения не оборудованы механическими приточными и вытяжными системами вентиляции.

По результатам проверки в адрес ГУ «Аппарат акима города Темиртау» внесен акт прокурорского реагирования.

Чтобы обезопасить эксплуатацию автономных систем отопления, прокуратура города Темиртау совместно с акиматом города Темиртау планирует принять ряд комплексных мер. В их числе — заключение меморандумов с предприятиями города, рассмотрение вопроса о передаче обслуживания котлов на баланс КСК, перемещение единственной котельной, находящейся в подвале многоэтажного дома, за пределы дома и оформление земельных участков. Так же намереваются провести разъяснительные работы с кочегарами, чтобы повысить их профессионализма и защиты трудовых прав, оснащение котельных согласно требованиям пожарной безопасности и иные мероприятия.