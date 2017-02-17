Превышение марганца зарегистрировали в реках Карагандинской области

Содержание марганца в поверхностных водах Карагандинской области во много раз превышает норму. Об этом сообщает департамент экологии региона, пишет корреспондент «Индустриальной Караганды».

На протяжении двух прошлых лет филиалом РГП «Казгидромет» по Карагандинской области экологам были отправлены 49 телефонограмм о случаях загрязнения рек области марганцем. Состояние ухудшилось и у поверхностных вод рек Нура, Сокыр, Шерубай-Нура, Кара Кенгир.

«Нами была проведена работа по выяснению причин загрязнения. Проверялись предприятия, осуществляющие сброс очищенных сточных вод в водоемы области, при этом отбирались пробы не только в местах сброса, но и на водных объектах выше и ниже источника загрязнения,» — сообщает руководитель отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Карагандинской области Лариса Левченко.

Так же по результатам анализа установлено постоянное присутствие марганца и на других водных объектах области. Так, в водах Кокпекты в 2016 году средняя концентрация марганца составила 0,34 мг/дм3, а это превышение предельно допустимой концентрации в 34 раза! И этот с учётом отсутствия на Кокпекты промышленных предприятий. На станции Балыкты по реке Нура концентрация марганца оказалась в 24 раза выше нормы.

«Проанализировав эти данные, мы сделали вывод, что марганец в воде присутствует на всём протяжении реки Нура. А значит, не исключается природный характер загрязнения,» — отмечает Лариса Левченко.

Итоги проведенных исследований рассмотрели на совещании областного департамента экологии, где участвовали представители РГП «Казгидромет», Нура-Сарысуйской бассейновой инспекции, областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области, РГУ МД «Центрказнедра», специализированной природоохранной прокуратуры Карагандинской области.

В акимат Карагандинской области решили направить письмо с просьбой о выделении средств для финансирования научного исследования, которое позволило бы точно определить причины повышенной концентрации присутствия марганца в поверхностных водах региона.

Ведь марганец относится к тяжелым металлам и является вторым по распространенности после железа. Превышение дозировки отрицательно сказывается прежде всего на центральной нервной системе. Симптомы передозировки: постоянная сонливость и быстрая утомляемость, ухудшение памяти. Чтобы заработать отравление марганцем, достаточно 40 мг в день. Определить наличие этого металла в воде можно по вяжущему вкусу и желтоватому цвету.

Суточная потребность в марганце взрослого — 2,5-5 мг, ребенка до года — 1 мг, от 1 года до 15 лет — 2 мг.

По данным Всемирной организации здравоохранения, содержание в воде марганца в дозе 0,5 мг/л не оказывает отрицательного влияния на организм человека.