Появление фейкового ролика о ЦОНе расследуют в Караганде

Правоохранительные органы ищут распространителя фейкового видеоролика о карагандинском ЦОНе, передает «Казинформ».

Коллектив департамента «Центр обслуживания населения» филиала государственной корпорации «Правительство для граждан» по Карагандинской области снял короткий видеоролик в честь празднования 10-летия с момента создания ЦОНов. Видео было продемонстрировано на корпоративном вечере. Целью его создания было поднятие корпоративного духа. В ролике присутствует флешмоб манекен челедж (Mannequin Challenge), то есть сотрудники центра находились на рабочих местах в застывших позах. Также в кадр попало рабочее совещание, после которого директор департамента ЦОН садится за рабочий стол и начинает работать за компьютером.

Однако неизвестные смонтировали свою версию ролика. На слова директора департамента ЦОН они наложили другой звук с абсурдными высказываниями. В частности, руководитель департамента «Центр обслуживания населения» Тлеубай Кусаинов «говорит», что с 1 января аббревиатура ЦОН будет расшифровываться как «Центр офигительных наук». После чего включает компьютер и начинает играть.

Руководитель департамента «Центр обслуживания населения» Тлеубай Кусаинов после проведения круглого стола прокомментировал реакцию госоргана на фейковое видео.

«Мы обратились с заявлением в Центральный отдел полиции. Сейчас расследуется уголовное дело по статье 212 Уголовного кодекса «Предоставление услуг для размещения интернет-ресурсов, преследующих противоправные цели». Полиция ищет. Надеюсь, автора смонтированного видеоролика найдут», — прокомментировал глава департамента ЦОН Тлеубай Кусаинов.