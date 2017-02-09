Посевные площади зерна в Казахстане сократятся

О том, что посевные площади зерна Казахстан сократит еще на более 2 млн гектар сообщил сегодня первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов.

Данную цифру Айтугнов озвучил на пресс-конференции по вопросам реализации Послания в Правительстве.

«Наши прогнозы подтверждаются и прогнозами иностранных государств по Казахстану. В этом маркетинговом году с 1 июля 2016 года по 1 июля 2017 года мы планируем экспортировать порядка 9 млн тонн зерна», — сказал вице-министр. — «Зима еще не завершилась, мы прогнозы можем подготовить только после посевной ближе к уборке. Этот вопрос во многом зависит и от природно-климатических условий».

Кайрат Айтуганов добавил, что программа агропромышленного комплекса предусматривает сокращение посевных площадей по пшенице на более чем 2 млн га в течение 5 лет.

«Но это не говорит о том, что будут снижаться объемы производства зерна, потому что идет постепенное снижение,» — отметил заместитель министра сельского хозяйства. — Я хочу привести пример: с 2011 по 2016 год уже произошло снижение площадей по посевам пшеницы на 2 млн га, но это не повлияло на валовый сбор. Мы должны с меньших площадей брать большие объемы качественного зерна. Открываются новые рынки для экспорта именно казахстанской продукции, особенно растениеводческой».

По материалам МИА «Казинформ».