Портал для трудоустройства заработал в Казахстане

На портале трудоустройства, пишет корреспондент primeminister.kz, работодатели смогут оставлять информацию о вакансиях и будущих рабочих местах. При этом в центры занятости идти совсем не нужно.

Посетители сайта так же могут увидеть перечень наиболее востребованных специальностей. В основном это рабочие профессии – каменщики, сварщики, водители спецтехники, а также средний медперсонал.

Также Президент Центра развития трудовых ресурсов Даулет Аргандыков отметил, что услуги трудоустройства через данный портал будут оказываться бесплатно, в свободном доступе. Просмотры сайта уже перевалили за миллион.

Так же Аргандыков подвел промежуточные итоги реализации Дорожной карты-2020. Так, за 5 лет охвачено порядка 800 тысяч безработных, а уровень безработицы составляет 4,9%. Вместе с тем сегодня есть определенные проблемы на рынке труда с высокой долей непродуктивной занятости на уровне 21%.

В рамках Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства более 20 тысяч казахстанцев будут охвачены краткосрочными курсами обучения. Одним из направлений является развитие предпринимательства, но в отличие от предыдущей программы меры будут расширены и помимо выдачи микрокредитов на селе микрокредиты будут выдаваться еще и в городской среде. Также увеличен размер микрокредитов до 16 миллионов, тогда как раньше он составлял 3-5 млн. Увеличен и срок кредитования. Помимо этого будут предоставляться меры обучения основам предпринимательства и оказываться содействие в трудоустройстве и поддержка социально-уязвимых слоев населения.