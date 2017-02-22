Поправки касательно временной регистрации собирается внести МВД РК

Поправки, сокращающие срок временного пребывания без регистрации с трех до одного месяца, будут разработаны МВД и внесены на утверждение в правительство РК до конца февраля текущего года.

Об этом сообщается в ответе МДВ РК на официальный запрос Tengrinews.kz.

Напомним, еще в январе 2017 года, комментируя изменения в законодательстве, юрист Сергей Уткин пояснял, что согласно пункту 13 постановления «Об утверждении Правил регистрации внутренних мигрантов и внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» предусмотрено, что внутренние мигранты, прибывшие на временное жительство сроком свыше трех месяцев, берутся органами внутренних дел на учет по месту временного проживания без снятия с прежнего места регистрации.

Принятым законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» было предусмотрено изменение ряда статей КоАП РК. В новой редакции статьи 492 КоАП РК предусмотрена ответственность за проживание граждан РК без регистрации по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) сроком от десяти календарных дней до одного месяца. В старой редакции по поводу места временного пребывания речи не было, а срок составлял до трех месяцев. Но, как поясняли юристы, законе «О миграции» четко указано, что у внутренних мигрантов возникает обязанность регистрироваться в порядке, определенном правительством Казахстана. «Для того чтобы понять, какой же это порядок, надо изучать постановления правительства», — говорил Сергей Уткин.

По словам бывшего заместителя генпрокурора Нурмуханбета Исаева, казахстанцев за временное пребывание более месяца без регистрации сейчас привлечь не могут — изменения в постановление правительства ещё не были внесены.

В МВД РК в свою очередь объяснили, почему постановление меняют уже после принятия закона.Дело в том, что внесение изменений в соответствующие подзаконные нормативные правовые акты осуществляется после вступления в силу закона.

«Распоряжением премьер-министра РК утверждается перечень нормативных правовых и правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации закона РК. В этой связи, в соответствии с распоряжением премьер-министра от 6 января 2017 года № 1-р «О мерах по реализации закона РК от 22 декабря 2016 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» МВД поручается разработка проекта постановления правительства о внесении поправок в указанные правила регистрации внутренних мигрантов со сроком внесения проекта постановления на утверждение в правительство — февраль 2017 года. Данным проектом постановления предусматривается необходимость регистрации внутренних мигрантов, прибывших для временного пребывания (проживания) сроком свыше одного месяца, в течение десяти календарных дней со дня прибытия, без снятия с регистрации по месту жительства», — прокомментировали в МВД.

Ранее представители МВД в своих выступлениях говорили, что новым законом была введена обязательная регистрация по месту временного пребывания сроком свыше одного месяца.