Показ коллекций Весна-Лето 2017 от казахстанских дизайнеров пройдёт в Караганде

24 февраля в 20:00 в ночном клубе «Empire city» в рамках проекта «FASHIONABLE START KARAGANDA» пройдёт первый показ коммерческих коллекций казахстанских дизайнеров Весна-Лето 2017.

«Мы уже больше двух лет изучаем фэшн-индустрию Казахстана, и раньше делали показы брендовых бутиков. Но все время хотелось показывать наших карагандинских дизайнеров. И мы стали собирать информацию о них. Мы собрали модельеров, и среди них оказалось очень много талантливых людей, но все показы и дизайнерские конкурсы сводились к дефиле и призам или сертификатам. А мы хотим сделать проект, где дизайнеры смогут продавать свои коллекции,» — поведала организатор проекта Марина Зорина. — «Мы хотим, чтобы каждый карагандинец имел возможность носить дизайнерскую вещь, учитывая особенности своей фигуры. Конечно, в организации нам помогли Союз производителей продукции лёгкой промышленности Казахстана. Пятидневная выставка-продажа дизайнерских вещей пройдёт в торговом доме «Таир». Сегодня вечером свои работы презентуют восемь модельеров, среди них дизайнерская школа Караганды, которая представит работы 12 своих выпускниц. Так же будет специальный гость из Москвы — Маша Морошек, уже состоявшийся дизайнер».

Специальной гостьей показа — участник Недели Моды в Москве, и неоднократно приглашалась в качестве эксперта на форуме Италия – Россия в рамках ЭКСПО 2015. Лицо Маши, как и её бренд, неоднократно появлялось на обложках модных журналов.

«Начинала я очень давно, больше 15 лет. А вот идея создать бренд пришла в один день, само пришло и название, и слоган. Сейчас я полностью дышу своей работой. Идея выстрелила: а августе я придумала бренд, а в сентябре уже первые экземпляры коллекции остались в Милане,» — рассказала девушка. — «Я хочу пообщаться с дизайнерами, посмотреть, что они делают, хочу показать то, что умею я».

В одежду от Маши одеваются российские звезды, и не только. Дизайнер совместно с Солой Моновой — известной поэтессой, кино- и театральным режиссером. Сегодня знаменитому модельеру предстоит открыть проект в Караганде.

Дизайнеру будет интересно посмотреть на коллекции местных умельцев — Маша считает, что показ будет нести в себе культуру страны. В своем же творчестве Маша Морошек предпочитает использовать трансформацию стилей, ведь именно так можно добиться и оригинальности, и функциональности продукции.