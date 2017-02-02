Подсобные хозяйства и малые фермерства в Карагандинской области хотят объединиться в кооперативы

Таким образом планируют создать откормочную площадку для мелкого рогатого скота в Жанааркинском районе и молочную ферму в Бухар-Жырауском, передает корреспондент канала «Казахстан-Караганды».

Разъяснить вопросы по налогообложению и выделения земельных участков желающим создать кооперативы предпринимателям прибыли в Карагандинскую область представители Министерства сельского хозяйства.

На сегодняшний день личными подсобными хозяйствами производится около 80% молока и мяса по всей стране. Объединение даст им шанс найти большее число покупателей и выйти на большой рынок. Для этой цели государство выделило предпринимателям льготные кредиты и субсидирование процентной ставки.

Главный менеджер Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства Армат Байзаков отмечает, что для создания откормочных площадок и молокоприемных пунктов предлагается льготное кредитование. Так, за каждый литр молока кооператив будет получать по 10 тенге, а за одну голову крупного рогатого скота размер субсидии составит примерно 20 тысяч тенге.

Первые кооперативы начнут работать в Нуринском районе, где будет реализовываться молочная продукция. Заместитель руководителя управления сельского хозяйства Сырым Бошпанов добавляет так же, что открыть кооператив на базе одного из ТОО заинтересованы и в Жанааркинском районе.