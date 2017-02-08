Переносить опасные котельные в Карагандинской области за счёт бюджета не будут

В акимате региона пояснили, что не могут выделить бюджетные деньги на перенос котельных, поэтому для реализации проекта будут привлечены средства спонсоров.

В результате повторного обследования власти Карагандинской области выявили 30 многоэтажек, где отопительные котлы находятся в подвалах. Деньги на их перенос из жилых зданий в отдельные строения из бюджета выделять не будут. Для этой цели привлекут спонсоров, сообщили в пресс-службе акимата области.

«Закон не позволяет выделить бюджетные деньги. Будут привлечены спонсорские средства. Где-то помогут предприятия. Думаю, расходы не очень большие. Планируется, что существующие котлы будут выведены наружу», – пояснил руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Улантай Усенов.

Также специалист ЖКХ рассказал о результатах проведённой проверки. В результате выяснилось, что в области 72 котельные и 688 автономных систем отопления (АСО), которые обеспечивают 805 многоэтажных домов, 643 объекта соцкультбыта и 90 других организаций.

«Выявлено, что в зданиях находится около 140 АСО, из них 30 – в многоэтажных жилых домах. По окончании отопительного сезона будет составлен план мероприятий по выводу этих АСО наружу, в отдельные строения возле домов», – добавил Улантай Усенов.

В Шахане в подвалах многоэтажек установлено 14 отопительных котлов. В посёлке Агадырь Шетского района – 11 таких домов, в Сарани – три, по одному – в посёлках Актау и Актогай.

Отопительные котлы есть также в зданиях школ, детских садов и больниц. Как пояснили в акимате, здесь в каждом конкретном случае позднее будут принимать отдельные меры.

В ночь на 2 января в посёлке Шахан Карагандинской области произошло частичное обрушение многоэтажного дома. Девять человек погибло под завалами. Обрушение произошло в результате взрыва отопительного котла, который находился в подвале дома.

Новую котельную после демонтажа возвели на месте обрушения жилого дома 3 февраля. Новая модульная котельная подаёт тепло в квартиры пострадавшей от взрыва многоэтажки уже с безопасного расстояния.

По материалам informburo.kz